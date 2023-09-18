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فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا إجرام حقيقي وإرهاب دولة

الإثنين 18 سبتمبر 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا إجرام حقيقي وإرهاب دولة



رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس منذ عدة أيام، واقتحام المنازل والاعتداء على السكان، هو إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال، وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وحذر فتوح، في بيان، اليوم الإثنين، من خطورة عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما يخطط له وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش في المناطق المصنفة "ج".

وأضاف فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية، شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

#روحي فتوح

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