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مقتل دبلوماسي خليجي في مصر بطريقة مروعة

الإثنين 18 سبتمبر 2023 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل دبلوماسي خليجي في مصر بطريقة مروعة



القاهرة/سما/

أعلنت وسائل الإعلام المصرية العثور على جثة دبلوماسي خليجي مقتولا في شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة اليوم الاثنين.


وتبين من المعاينة الأولية مقتل "هود.س.ح" 50 سنة، دبلوماسي يحمل الجنسية العمانية، إثر اعتداء بآلة حادة سببت له طعنات نافذة بالجسم أودت بحياته بعد مقاومته الجاني.

وكشفت التحريات أن المعتدي استخدم سكينا في الجريمة وجه بها 6 طعنات متفرقة للمجني عليه ولاذ بالفرار.

كما أوضحت المعاينة، وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، مما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها عقب الجريمة ولم يتم حصر المسروقات حتى الآن، لعدم الإلمام بمحتويات الشقة ومتعلقات الضحية قبل مقتله.

وأصدرت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة بيانا بعد العثور على جثة دبلوماسي خليجي مقتولا في شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة اليوم الاثنين.


وقالت سفارة عمان في بيان لها على تويتر: "ببالغ الاسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 وعلى اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث ، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة".

#سلطنة عمان

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