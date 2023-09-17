  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة

الإثنين 18 سبتمبر 2023 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة



غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بتعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار قرب السياج الفاصل، شرق قطاع غزة.

ووفق موقع واللا العبري، فإن قوة من لواء غولاني أفادت بتعرض مركبة عسكرية مدرعة من طراز "زئيف" لإطلاق نار من مسدس عند حدود غزة".

وأضاف الموقع أن فلسطينييون ألقوا العديد من العبوات الناسفة نحو السياج على طول حدود قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن مقاتلون من لواء جولاني أعربوا عن قلقهم من أنه بعد استخدام المسدسات والعبوات الناسفة، سيتحول الفلسطينيون إلى استخدام البنادق.

وأوضح المقاتلون أنه لا يوجد أي جدار حماية في منطقة معبر كارني القديم، الذي دمره جيش الاحتلال العام الماضي، وبالتالي يتعرضون لإطلاق النار، متسائلين: "ماذا نفعل هذا الشأن؟.

واضافوا: "أسبوع بعد أسبوع يزداد الأمر سوءًا. وبحسب إجراءات إطلاق النار، فإننا لا نطلق النار إلا بإذن من قيادة الجيش.

ولفت الموقع إلى أنه في الجيش الإسرائيلي يقدّرون أن أحد أسباب التدهور الأمني عند حدود قطاع غزة هو رغبة حركة حماس في زيادة حصة العمال العاملين في "إسرائيل"، وهو ما تعارضه المنظومة الأمنية في هذه المرحلة.

وفي السياق ذكرت القناة 14 العبرية أن  قوة من غولاني أطلقت النار الحي على فلسطينيين اثنين عرضا حياة القوات للخطر عند الحدود جنوب قطاع غزة.

 

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهاجم قرار اليونسكو بشأن موقع تل السلطان الأثري في أريحا

لهذا السبب .. الزراعة بغزة تقرر إيقاف تصدير البندورة للخارج

الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية بغزة بمبادرة ودعم من التيار الاصلاحي

أسعار صرف العملات

قيادي بحماس يرد على تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة

"إسرائيل" توبخ السفير الألماني.. وبرلين: "ليس لنا علم"

إصلاحي فتح: دحلان لعب دورًا مهمًّا وكبيرًا في تطبيق بند المصالحة المجتمعية

الأخبار الرئيسية

المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين بغزة

photo_2023-09-18_15-34-32

صور: إصابات إثر قمع الاحتلال مظاهرات على حدود غزة

photo_2023-09-17_17-51-50

صحيفة: الأمن الفلسطيني لديه قائمة تضم 30 عنصراً من كتيبة جنين سيتم اعتقالهم

photo_2023-09-18_15-07-17

هل أوقفت السعودية حقاً محادثات التطبيع مع "إسرائيل"؟

قيادي بحماس يرد على تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية