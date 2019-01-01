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كيم و"الحسناء النائمة".. الزعيم يتخلى عن صرامته

الإثنين 18 سبتمبر 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيم و"الحسناء النائمة".. الزعيم يتخلى عن صرامته



وكالات / سما /

حالما يذكر اسم كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي، حتى يأتي في بالك صرامته وأسلحته الفتاكة وشدته مع المسؤولين، لكن يبدو أنه قرر التخلي على تلك الصرامة لليلة واحدة.

وخلال زيارته التي يجريها إلى روسيا حضر كيم، عرض باليه "الحسناء النائمة" في مسرح مارينسكي في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، رفقة السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو، وعدد من المسؤولين.

وكان كيم وصل إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، في زيارة هي الأولى له خارج بلاده منذ عام 2019، وأجرى، الأربعاء، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

والجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الآمور وشاهد عرضا لمقاتلة "سو-35"، فيما استكمل اليوم جولاته بفرقاطة روسية ومطار يحوي قاذفات استراتيجية.

#كيم جونغ أون

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