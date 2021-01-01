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"ناسا" تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ

الإثنين 18 سبتمبر 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ناسا" تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ



وكالات / سما /

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ.

وبحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت"، استطاعت "ناسا" من خلال أداة "موكسي" المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأوكسجين.

وقالت نائبة مدير الوكالة باميلا ميلروي إنه "من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأوكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".

وأشارت إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخداما أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة "تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ".

وصمم علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أداة "موكسي" التي تعمل منذ هبوط مركبة بيرسيفيرانس على المريخ في فبراير عام 2021، حيث تتم إدارتها من الأرض وإعطاء الأوامر التشغيلية لها لاختبار سطح المريخ.

وأجرت "موكسي" 16 اختبارات لإنتاج 122 غراما من الأوكسجين، وهو ما يتيح للإنسان البقاء على قيد الحياة لنحو 4 ساعات.

وتقول "ناسا" إن هبوط 4 رواد فضاء على سطح المريخ سيتطلب حوالي 7 أطنان مترية من وقود الصواريخ إضافة إلى 25 طنا متريا من الأوكسجين.

#المريخ #ناسا #الأوكسجين

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