مايكروسوفت تطلق تطبيق Designer مدعوما بالذكاء الاصطناعي

وكالات / سما /

أطلقت شركة مايكروسوفت رسميا تطبيق Designer لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، والذي يمكن المستخدمين من إنشاء التصاميم والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات المميزة بسهولة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الأداة الجديدة Designer في أكتوبر الماضي 2022، والذي يستعين بتقنية DALL-E .

أداة Designer

تتضمن الأداة الجديدة من مايكروسوفت " Designer"، جميع الأدوات التي يمكن الاستعانة بها من أجل إنشاء التصاميم والصور المبتكرة، وذلك من خلال كتابة نوعية التصاميم التي ترغب فيها ومن ثم تترجم الأداة تلقائيا بواسطة الذكاء الاصطناعي الموضوعات التي تتشابه مع فكرتك حول التصميم، وتتيح أمامك سلسلة من الاختيارات لخدمة تصميمك المميز.

كما أن الأداة الجديدة تمتلك بعض المزايا التي تدعم انتشار المنشورات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتساعد المستخدم على وضع الوسوم المناسبة وتعليق مناسب أعلى المنشور.

مزايا أداة Designer

تمكن الأداة الجديدة المستخدمين من تحويل الكلمات إلى تصاميم، حيث يقوم المستخدم بكتابة كلمة أو جملة تعبر عن مضمون التصميم الذي يرغب به، ومن ثم بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم الأداة بتحويل الكلمات إلى تصميم مناسب مميز للمستخدم فقط، كما أن الأداة تدعم العديد من التصاميم أمام المستخدم دون قيود، إضافة إلى ذلك فهي تتمتع بمهمة خاصة في تحقيق أهدافك كمحرر لمواقع التواصل الاجتماعي كونها يمكنها اعتماد الوسوم الشائعة والتعليق المناسب أعلى كل منشور على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يتوافق مع هويتك التجارية.

هل أداة Designer مجانية

في وقت سابق، صرحت Microsoft موضحة أن أداة Designer ستتوفر بشكل مجاني خلال فترة المعاينة، وستكون متاحة أمام الجميع عبر موقع ويب Designer، وبعد الإعلان عن توفير التطبيق سيتم تضمين اشتراكات الأداة Microsoft 365 Personal وFamily، إلا أنه سيحتفظ ببعض الوظائف مجانا لغير المشتركين يمكنهم الاستفادة منها.

بدورها أوضحت Microsoft أن المستخدمين سيكون لديهم حقوق استخدام دون قيود لتسويق الصور التي يقومون بإنشائها باستخدام أداة التصميم والصور Designer.