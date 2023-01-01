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مدرب رابع يستقيل في الممتازة

الإثنين 18 سبتمبر 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب رابع يستقيل في الممتازة



غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالات المدربين لأندية غزة وخاصة الدرجة الممتازة مع استئناف الجولة الرابعة من البطولة.

وأعلن نادي شباب خانيونس قبول استقالة مدرب الفريق احميدان بربخ وجهازه المعاون بعد استمرار تراجع نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي في بطولتي الكأس والدوري الممتاز.

وكان بريخ قدم استقالته منذ الجولة الثالثة بعد الخسارة (4-0) من الأهلي لكن شباب خانيونس جدد الثقة، قبل أن يقبل استقالته بعد الخسارة من الشاطئ (2-1).

ويعتبر بريخ المدرب الرابع الذي يستقيل في الممتازة بعدما سبقه خالد كويك من شباب رفح، ومحمد العماوي من اتحاد بيت حانون، ومحمود عواد من الصداقة.

ويحتل شباب خانيونس المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادل يتيم و3 خسائر.

#دوري الممتازة #مدرب

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