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تعادل ضار في الممتازة وفوزان في الأولى

الإثنين 18 سبتمبر 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعادل ضار في الممتازة وفوزان في الأولى



غزة / سما /

اكتفى فريقي الهلال وغزة الرياضي بنثطة التعادل الإيجابي (2-2) الذي حكم المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

سجل هدفي غزة الرياضي، محمد فروانة (45)، كامل الترامسي (93) من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي الهلال، محمد نعيم عبيد (61+59).

التعادل رفع رصيد غزة الرياضي إلى 3 نقاط في المركز التاسع، فيما حصد الهلال أول نقطة وبقي في المركز الثاني عشر والأخير.

دوري الدرجة الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى خطف نماء فوزًا صعبًا من أنياب بيت لاهيا بهدف نظيف سجله شادي بصلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا ضمن منافسات الحولة السادسة من دوري الأولى.

وتعمق نماء في صدارة دوري الأولى ورفع رصيده إلى 16 نقطة، في بقي بيت لاهيا في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

وفي مباراة ثانية انتصر بيت حانون الأهلي على أهلي النصيرات (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

رفع بيت حانون رصيده إلى 12 نقطة وارتقى للمركز الثاني، فيما بقي أهلي النصيرات في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.

وفي دوري الدرجة الثانية انتصر جماعي رفح على القادسبة (1-0) بنفس نتيجة فوز خدمات المغازي على شباب معن، وهي ذات النتبجة التي انتصر فيها التفاح على السلام.

#التعادل #الممتازة #الهلال #غزة الرياضي

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