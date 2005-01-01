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راموس يحقق رقماً تاريخياً في الدوري الإسباني

الإثنين 18 سبتمبر 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يحقق رقماً تاريخياً في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

حقق المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قلب دفاع فريق إشبيلية، رقماً تاريخياً بعد مشاركته مع الفريق الأندلسي في مباراة لاس بالماس، مساء أمس الأحد، برسم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشارك راموس لأول مرة مع الفريق الأندلسي بعد عودته للنادي، إثر انضمامه لفريق رامون سانشيز بيزخوان في الميركاتو الصيفي المنصرم كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان سيرخيو ينشط في صفوف إشبيلية قبل أن يحمل حقائبه ويرحل إلى ريال مدريد الإسباني، الذي ظل في صفوفه لسنوات عديدة قبل أن يخرج إلى النادي الباريسي.

وتعد مباراة لاس بالماس وإشبيلية اليوم هي الأولى لراموس مع النادي الأندلسي منذ الخامس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2005، ليصبح أكثر اللاعبين انتظاراً للعب مع نفس الفريق مرة أخرى في تاريخ الليجا، بعد انتظار دام 18 عاماً و20 يوماً.

ودخل إشبيلية مباراة لاس بالماس بتشكيلة مكونة من: ديميتروفيتش، راموس، بادي، نافاس، بيدروسا، سو، راكيتيتش، توريس، أوكامبوس، سوسو، ورافا مير.

#سيرجيو راموس #الدوري الإسباني #إشبيلية

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