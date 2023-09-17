وفاة المصابة بجريمة إطلاق النار في أم الفحم

القدس المحتلة / سما /

أُعلن، صباح اليوم الإثنين، عن وفاة الشابة آلاء محمد عارف جعو إغبارية التي أصيبت بجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، الأسبوع الماضي، متأثرة بإصابتها الحرجة بعد أن مكثت وهي تحت التخدير والتنفس الاصطناعي في قسم العناية الفائقة بمستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى "رمبام"، صباح اليوم، بأن "الشابة ابنة الـ25 عاما من سكان أم الفحم، التي أصيبت بجروح بالغة الخطورة في حادثة إطلاق نار، الأسبوع الماضي، فارقت الحياة. الشابة كانت تتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة، تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، وللأسف توفيت على الرغم من جهود الأطباء".

وأصيبت الشابة من أم الفحم، مساء يوم، الخميس الماضي، بجروح وصفت بأنها "خطيرة"، من جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار، بالقرب من مفرق بلدة مشيرفة المجاورة.