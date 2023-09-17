نتنياهو يتهم المتظاهرين ضد حكومته بأنهم يتعاونون مع السلطة الفلسطينية وإيران

القدس المحتلة / سما /

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الإثنين، المتظاهرين الذين يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية ضد خطوات حكومته فيما يتعلق بما يعرف "التشريعات القضائية"، بأنهم "يتعاونون مع أعداء إسرائيل، مثل إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية".

جاءت أقوال نتنياهو لدى مغادرته مطار اللد "بن غوريون" في تل أبيب متجهًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستجري زيارته لعدة أيام وسط حراسة مشددة بسبب تظاهرات ستنظم من قبل يهود أميركا ضده.

واعتبر أن تنظيم التظاهرات داخل وخارج إسرائيل، الهدف منه تدمير سمعتها، معتبرًا أنه ليس بالأمر العادي أن تنظم مثل هذه التظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة، وأنه لم يفعل ذلك حينما كان في المعارضة. كما قال.

وقال: "كل ذلك لن يمنعني من تمثيل إسرائيل ببراعة وبالطريقة الأفضل لجميع مواطنيها".

وأشار إلى أنه خلال وجوده في نيويورك سيلتقي بالعديد من زعماء دول العالم بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيبحث معه قضايا تتعلق بتوسيع التطبيع وما وصفه بـ "العدوان الإيراني" في المنطقة.

كما سيلتقي في كاليفورنيا إيلون ماسك لبحث ملف الذكاء الاصطناعي معه وجلب استثمارات فيه لإسرائيل.

وأثارت تصريحات نتنياهو حول المتظاهرين غضب المعارضة الإسرائيلية وكذلك القائمين على التظاهرات، ووصفوه بـ "الديكتاتور" وأن تصريحاته تستحق كل الإدانة.