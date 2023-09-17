  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يتهم المتظاهرين ضد حكومته بأنهم يتعاونون مع السلطة الفلسطينية وإيران

الإثنين 18 سبتمبر 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتهم المتظاهرين ضد حكومته بأنهم يتعاونون مع السلطة الفلسطينية وإيران



القدس المحتلة / سما /

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الإثنين، المتظاهرين الذين يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية ضد خطوات حكومته فيما يتعلق بما يعرف "التشريعات القضائية"، بأنهم "يتعاونون مع أعداء إسرائيل، مثل إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية".

جاءت أقوال نتنياهو لدى مغادرته مطار اللد "بن غوريون" في تل أبيب متجهًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستجري زيارته لعدة أيام وسط حراسة مشددة بسبب تظاهرات ستنظم من قبل يهود أميركا ضده.

واعتبر أن تنظيم التظاهرات داخل وخارج إسرائيل، الهدف منه تدمير سمعتها، معتبرًا أنه ليس بالأمر العادي أن تنظم مثل هذه التظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة، وأنه لم يفعل ذلك حينما كان في المعارضة. كما قال.

وقال: "كل ذلك لن يمنعني من تمثيل إسرائيل ببراعة وبالطريقة الأفضل لجميع مواطنيها".

وأشار إلى أنه خلال وجوده في نيويورك سيلتقي بالعديد من زعماء دول العالم بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيبحث معه قضايا تتعلق بتوسيع التطبيع وما وصفه بـ "العدوان الإيراني" في المنطقة.

كما سيلتقي في كاليفورنيا إيلون ماسك لبحث ملف الذكاء الاصطناعي معه وجلب استثمارات فيه لإسرائيل.

وأثارت تصريحات نتنياهو حول المتظاهرين غضب المعارضة الإسرائيلية وكذلك القائمين على التظاهرات، ووصفوه بـ "الديكتاتور" وأن تصريحاته تستحق كل الإدانة.

الأكثر قراءة اليوم

مرعب .. هذا ما شاهده غواص في بحر درنة الليبية

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

صحيفة عبرية: "إسرائيل" قد تواجه 5 سيناريوهات أمنية خلال السنة الجديدة

تحقيق خطير لهآرتس: شركات إسرائيلية طورت تقنيات تجسّس مثيرة للقلق

مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

الأخبار الرئيسية

BQBmW

الاحتلال يصيب شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب القدس

الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" لمدة 24 ساعة

photo_2023-09-17_19-03-26

"إسرائيل" تهاجم قرار اليونسكو بشأن موقع تل السلطان الأثري في أريحا

photo_2023-09-17_16-07-31

دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

photo_2023-09-17_17-23-19

صحيفة عبرية: "إسرائيل" قد تواجه 5 سيناريوهات أمنية خلال السنة الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية