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الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الأحد 17 سبتمبر 2023 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى



عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات ومشدداً على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وأعاد الناطق الرسمي، لوزارة الخارجية الأردنية في بيان، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

#الاردن

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