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مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

الأحد 17 سبتمبر 2023 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)



وكالات

أهدى حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات بدون طيار روسية.

 

وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن " كوجيمياكو قدم إلى كيم جونغ أون، بدلة واقية الرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن در لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له وتم تطويره وإنتاجه في إقليم بريموريه".

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كما تسلم زعيم كوريا الشمالية 5 مسيرات انتحارية، ومسيرة استطلاع "غيرانيوم-25" عامودية تم تصنيعها في المنطقة العسكرية الشمالية الروسية.

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وفي وقت سابق تلقى كيم كذلك خلال زيارته إلى بريموريه هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الطيران الاستراتيجي الروسي، كما قدم كيم هدية لأسطول المحيط الهادئ.

وصل زعيم كوريا الشمالية إلى الشرق الأقصى الروسي يوم الثلاثاء الماضي، على متن قطاره الخاص، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2019.

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المصدر: وكالات

 
 
#روسيا #زعيم كوريا الشمالية

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