هل خضع الممثل التركي "كيفانش تاتليتوغ" لعملية تجميل؟

وكالات / سما /

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور للفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، بها تغيير في ملامحه، وكثرت التساؤلات والشكوك حول خضوعه لعملية تجميل.

وجاءت هذه الصورة من تواجد كيفانش تاتليتوغ مؤخرًا في حفل عيد ميلاد صديق مقرب له، وظهر الفنان بشكل مختلف تمامًا، خاصة من ناحية شكل الأنف والأسنان.

الممثل الذي اشتهر في الوطن العربي بشخصية "مهند" اختاره الذكاء الاصطناعي في المرتبة الأولى كـ "أوسم" رجل في تركيا.

وبعد انتشار هذه الأخبار وتعرض الفنان التركي للهجوم والانتقاد، حيث عبر الجمهور عن استيائهم كون النجم التركي يمتلك جمالًا مميزًا وليس مضطرًا لإجراء أي عمليات تجميل، لكن سرعان ما تحقق الجمهور من أن الصور معدلة عبر برنامج تعديل الصور "فوتوشوب".

ظهر الفنان التركي مؤخراً كيفانش تاتليتوغ مع زوجته مصممة الأزياء باشاك، بشكل طبيعي دون تغيير في ملامحه التي ظهرت في الصورة المتداولة.

وكانت انتشرت الصورة بشكل واسع بين متابعيه عبر منصات مختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي، وسط العديد من التساؤلات التي تشير إلى أن كيفانش أجرى عملية تجميل بعد انتهاء الموسم الأول من مسلسل العائلة غيرت من ملامحه.

ويساعد الفنان التركي لعرض الجزء الثاني من مسلسل العائلة، الذي لاقى نجاحاً في تركيا والوطن العربي بعد عرضه على شاهد، وقالت شركة الإنتاج في بيان لها أنها تستعد لطرح الموسم الثاني في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري وكحد أقصى يبدأ جمهور العمل بمشاهدة حلقات جديدة في شهر أكتوبر.

من ناحية أخرى ، وفقا لأحدث المعلومات ، فإن مسلسل العائلة سيكون مؤلفا من 30 أو 31 حلقة، وسيكون هناك حلقة ختامية في نهاية الموسم 2 .

تدور أحداث المسلسل التركي "العائلة" Aile حول شاب يدعى "أصلان" ينتمي لعائلة كبيرة، ذو شخصية غامضة ومظلمة، ويدير ملهى ليلي، حتى يلتقي بالطبيبة النفسية "ديفين".

يشارك في بطولته: كيفانش تاتليتوغ Kivanç Tatlitug، سرناي ساريكايا serenay sarıkaya، نور سورر nur sürer، جانان ارغودار Canan Erguder، نجات إشلر Nejat Isler، ليفنت ألجين Levent Ülgen، أمل جوكسو Emel Göksu، أوشان جاكير Ushan Çakir، أيبيك تينولكايIpek Tenolcay، وهو من إخراج أحمد كاتيكسيز Ahmet Katiksiz.