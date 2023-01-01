أميرة سعودية تعلن خطبتها في بث مباشر على "تيك توك" وتكشف هوية عريسها (فيديو)

وكالات / سما /

أعلنت الأميرة السعودية أضواء بنت فهد آل سعود، عن خطبتها من الأمير عبد الله عبر بث مباشر في منصة "تيك توك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو للبث، حيث كانت الأميرة أضواء والأمير عبد الله في بث مباشر مع منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة.

وقالت منال الحسن "صارت واضحة اسمحوا لي"، لتسمح لها الأميرة والأمير بإعلان الخطبة.

وأضافت منال الحسن: "خلنا نقول مبروك يا جماعة للأمير عبدالله والأميرة أضواء الله يتمم لهم على خير ادعوا لهم".

جدير بالذكر أن الأميرة أضواء تشغل منصب رئيس تنفيذي للمنظمة العربية لدعم المواهب، وعضو في مركز "مستشارك"، ورئيسة جمعية "الأصايل للإبداع والفن التشكيلي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، حيث تمنى لهم النشطاء السعادة والتوفيق، وعلق أحدهم قائلا: "ربي يوفقهم ويسعدهم يستاهلون الخير".