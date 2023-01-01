فيديو.. الجيش المغربي يتسلم قاذفات صواريخ متطورة من "إسرائيل"

الرباط / سما /

تسلّم الجيش المغربي مؤخرًا، قاذفات صواريخ متطورة من "إسرائيل" تعمل بنظام “PULS”حيث تعد هذه المنظومة المتطورة أحد أهم ركائز القدرات الردعية التي تحصّل عليها سلاح المدفعية الملكية. وفق وسائل إعلام.

وتأتي عملية تسليم هذه المنظومة الصاروخية، في إطار عقد مع شركة “Elbit Systems” الإسرائيلية، تبلغ قيمته 150 مليون دولار.

وقالت الشركة الإسرائيلية، إن العقد سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، مشيرة أن صواريخ “PULS” من Elbit Systems توفر حلاً شاملاً وفعالاً من حيث التكلفة، بحيث يمكن إطلاق صواريخ غير موجهة وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ بمدى فعال يصل إلى 300 كيلومتر.

وأشارت تقارير متخصصة في قضايا الأمن والدفاع، أن منظومة “PULS” الإسرائيلية بعيدة المدى، تتضمن صواريخ “Extra” (4 صواريخ) بمدى يصل إلى 150 كم ، وصواريخ “Predator Hawk” (صاروخان) بمدى يصل إلى 300 كم، ويمكن لها تحييد أهداف محددة بدقة وفعالية في جميع النطاقات.

ونشرت شركة “إلبيت سيستمز Elbit Systems” الإسرائيلية لقطات فيديو جديدة ترويجية لمنظومة الصواريخ PULS الخاصة بالمغرب.

في يوليو الماضي، أعلنت شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية فوزها بعقد بقيمة 150 مليون دولار لتزويد قاذفات صواريخ PULS ومجموعة من الصواريخ بعيدة المدى لصالح عميل دولي بحسب بيان أصدرته الشركة. الدولة المرشحة هي المغرب، حيث دخلت في مفاوضات متقدمة لشراء تلك المنظومة.