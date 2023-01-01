  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو.. الجيش المغربي يتسلم قاذفات صواريخ متطورة من "إسرائيل"

السبت 16 سبتمبر 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الجيش المغربي يتسلم قاذفات صواريخ متطورة من "إسرائيل"



الرباط / سما /

تسلّم الجيش المغربي مؤخرًا، قاذفات صواريخ متطورة من "إسرائيل" تعمل بنظام  “PULS”حيث تعد هذه المنظومة المتطورة أحد أهم ركائز القدرات الردعية التي تحصّل عليها سلاح المدفعية الملكية. وفق وسائل إعلام. 

وتأتي عملية تسليم هذه المنظومة الصاروخية، في إطار عقد مع شركة “Elbit Systems” الإسرائيلية، تبلغ قيمته 150 مليون دولار.

وقالت الشركة الإسرائيلية، إن العقد سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، مشيرة أن صواريخ “PULS” من Elbit Systems  توفر حلاً شاملاً وفعالاً من حيث التكلفة، بحيث يمكن إطلاق صواريخ غير موجهة وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ بمدى فعال يصل إلى 300 كيلومتر.

وأشارت تقارير متخصصة في قضايا الأمن والدفاع، أن منظومة “PULS” الإسرائيلية بعيدة المدى، تتضمن صواريخ “Extra” (4 صواريخ) بمدى يصل إلى 150 كم ، وصواريخ “Predator Hawk” (صاروخان) بمدى يصل إلى 300 كم، ويمكن لها تحييد أهداف محددة بدقة وفعالية في جميع النطاقات.

ونشرت شركة “إلبيت سيستمز Elbit Systems” الإسرائيلية لقطات فيديو جديدة ترويجية لمنظومة الصواريخ PULS الخاصة بالمغرب.

في يوليو الماضي، أعلنت شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية فوزها بعقد بقيمة 150 مليون دولار لتزويد قاذفات صواريخ PULS ومجموعة من الصواريخ بعيدة المدى لصالح عميل دولي بحسب بيان أصدرته الشركة. الدولة المرشحة هي المغرب، حيث دخلت في مفاوضات متقدمة لشراء تلك المنظومة.

 

#الجيش المغربي #المغرب #إسرائيل #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

غزة: إعادة إصدار فيزا تركيا وفق ضوابط ومتطلبات جديدة

إيران: وجهنا ضربة أكبر من المتوقع" لـ"إسرائيل"

عائلة فلسطينية نجت من 4 حروب مع "إسرائيل" لتواجه الموت في ليبيا

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب..

مشاهد جديدة توثق لحظة وقوع الانفجار شرق غزة

مصر: تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

خط الغاز

جيوبوليتيكال فيتشرز: خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي "مات في البحر"

مفترق الشجاعية

رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل مشروع مفترق الشجاعية والمدة التقديرية لانتهائه

إغلاق مخبز

ذيل فأر في الخبز.. إغلاق مخبز وسط رام الله

الزيتون

وزير الزراعة: إنتاج الزيتون هذا العام في فلسطين سيشهد تراجعا كبيرا

638299734052538511

إيران: وجهنا ضربة أكبر من المتوقع" لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية