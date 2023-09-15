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آلاف المستوطنين يقتحمون البراق ويؤدون طقوساً تلمودية

الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المستوطنين يقتحمون البراق ويؤدون طقوساً تلمودية



القدس المحتلة / سما /

 أقتحم آلاف المستوطنين، فجر اليوم الجمعة ساحة البراق في المسجد الأقصى، وادوا طقوساً تلمودية قرب حائط البراق.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس بعد اقتحامه؛ بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أقام المستوطنون في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى احتفالات قرب سور مدينة القدس، بمناسبة "رأس السنة العبرية" الذي يصادف يومي السبت والأحد.

وكانت قد أغلقت قوات الاحتلال العديد من الشوارع في مدينة القدس استعداداً لما يسمى عيد "رأس السنة العبرية".

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