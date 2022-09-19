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تعويض عائلة عامل تايوانى بآلاف الدولارات بعد وفاته بسبب العمل المتواصل

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعويض عائلة عامل تايوانى بآلاف الدولارات بعد وفاته بسبب العمل المتواصل



وكالات / سما /

حكمت محكمة مدينة جاوشونج التايوانية بتعويض عائلة حارس حديقة بـ 27.9 ألف دولار، الذى توفي نتيجة للإجهاد بعد 42 يوما من العمل المتواصل، وفقا لموقع taipeitimes.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن رجلا يدعى شو، بدأ في العمل حارس أمن بحديقة "Formosa Wang Brothers" في 11 يونيو عام 2020، وتوفى في 27 نوفمبر من نفس العام بسبب سكتة دماغية نزفية.

ورفعت عائلة الرجل المتوفي دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 1.49 مليون دولار تايواني، مؤكدة أن "شو" كان يعمل في النوبة الليلية لمدة 42 يوما، خلال ما بين 10.5 إلى 12 ساعة يوميا قبل أن يفقد وعيه.

وصرح صاحب العمل أنه كان على الرجل أن يكون في الخدمة لمدة ساعتين فقط في اليوم، عندما يقوم بجولاته في الحديقة، وبعد ذلك كان يمكنه الراحة، لكن القاضى قال إن "كل الوقت الذى كان فيه المتوفى في مكان العمل يعتبر عملا".

وجاء في قرار المحكمة أن مدة العمل الإضافي للرجل المتوفى في الفترة من 27 أكتوبر إلى 25 نوفمبر 2020، كانت تبلغ 107.5 ساعة، في حين لا يسمح القانون بأن يتجاوز الحد الأقصى للعمل الإضافي 46 ساعة شهريا.

#تعويض #عامل #تايوان #العمل

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