علاجات منزلية لتخفيف آلام الأذن الحادة

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يمكن أن تكون آلام الأذن مؤلمة ومزعجة بشكل مؤلم، خاصة إذا حدثت في أوقات غير متوقعة، على الرغم من أنه يُنصح دائمًا بالتحدث إلى خبير طبي للحصول على تشخيص جيد واستراتيجية علاجية، إلا أن العديد من العلاجات المنزلية الفعالة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض آلام الأذن وذلك وفقا لموقع " healthsite".

يمكن أن تكون هذه العلاجات مفيدة، خاصة في حالات آلام الأذن الخفيفة، وقد توفر راحة قصيرة المدى فقط. سننظر في طرق علاج آلام الأذن باستخدام العلاجات المنزلية في هذه المقالة.

استشر طبيبًا على الفور إذا استمر ألم الأذن لفترة طويلة، أو كان شديدًا، أو مصحوبًا بأعراض أخرى مزعجة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان السمع

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية:

الكمادات الدافئة

تعتبر الكمادات الدافئة من أسهل العلاجات الطبيعية وأكثرها فعالية لأوجاع الأذن، يستخدم الماء الدافئ لتدفئة قطعة قماش أو منشفة نظيفة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ضع الكمادة الدافئة بلطف على الأذن المضطربة. يمكن أن تساعد الحرارة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

زيت الزيتون

آلام الأذن التي تحدث بسبب تراكم الشمع أو يمكن تخفيف الالتهابات الخفيفة بزيت الزيتون، يجب تسخين القليل من زيت الزيتون، وضع بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ في الأذن المضطربة باستخدام القطارة، اقضِ بضع دقائق في الاستلقاء مع توجيه الأذن المؤلمة للأعلى، هذا يمكن أن يقلل من الانزعاج ويخفف شمع الأذن.

حمام البخار

إذا كان ألم الأذن ناتجًا عن الجيوب الأنفية أو احتقان الأنف، فإن استنشاق البخار يمكن أن يوفر لك الراحة، عندما يغلي الماء، أطفئ النار، اتكئ بعناية فوق القدر مع تثبيت البخار على رأسك بقطعة قماش. اقضِ عدة دقائق في استنشاق البخار بهدوء عبر أنفك، قد يقلل هذا من ضغط الأذن ويزيل الاحتقان.

بعض مسكنات الألم

يمكن أن تساعد بعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، في تخفيف آلام الأذن وتقليل الالتهاب، التزم دائمًا بإرشادات الجرعة واطلب المشورة الطبية، خاصة إذا كنت تعالج طفلًا صغيرًا.