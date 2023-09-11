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أبرز تريندات الأزياء من أسبوع الموضة في نيويورك

الإثنين 11 سبتمبر 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز تريندات الأزياء من أسبوع الموضة في نيويورك



وكالات / سما /

ظهرت العديد من الاتجاهات في أسبوع الموضة بمدينة نيويورك لربيع وصيف 2024، ، وبدأ عرض أسبوع الموضة بنيويورك بعرض الأزياء العلامة التجارية " Coach "، و أقيم في مكتبة نيويورك العامة. وظهر خلال العرض الجواكيت الكبيرة المصنوعة من الجلد والجلد المدبوغ، والمعاطف الواقية من المطر، وأحذية الباليه المدببة و أحذية مكتنزة، و فساتين شفافة بقصات أولية وفساتين محبوكة وتصميمات من الجلود والجينز، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " harpersbazaar ".

ومن أبرز اتجاهات الملابس التي ظهرت حتى الأن بأسبوع الموضة بنيويورك، هي:

جاكيت أسود جلد

ظهر خلال أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت أسود جلد تصميمه مستوحى من تصميمات جواكيت موضة التسعينات .

جاكيت بأكمام مزينة بريش

وظهر خلال بداية أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت فضفاض بأكمام مزينة بريش.

معاطف جلد

وظهر أيضاً خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، معاطف جلد طويلة مصممة بجيوب كثيرة وبهذا تعتبر من قطع الملابس العملية.

فستان جلد أسود

وظهر خلال أسبوع الموضة بمدينة نيويورك فستان أسود من الجلد بدون أكمام .

أحذية ملونة

وارتدت عارضات الأزياء خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، أحذية جلد ملونة منها اللون الأرجوانى وأخرى أسود.

حقيبة صغيرة

يبدو أن الحقيبة الصغيرة من الحقائب التي سوف تنتشر بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت بمنصة أسبوع الموضة بنيويورك مثل حقيبة بيضاء وأخرى زرقاء وسوداء وصفراء وغيرها من الألوان.

نظارة شمسية على هيئة قلوب

ويبدو أننا سوف نشهد نظارات شمسية بعدسات مختلفة التصميمات منها نظارة على هيئة قلوب .

#تريندات #الأزياء #نيويورك #الموضة

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