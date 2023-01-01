دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

جنين/سما/

قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة في قضايا قتل واطلاق نار.

وأضاف في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لفرض النظام والقانون ومحاربة جميع مظاهر الفوضى والفلتان، وبعد توفر معلومات استخباراتية بوجود بعض المطلوبين على قضايا قتل واطلاق نار، تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية وحاصرت منزلا في بلدة قباطية جنوب جنين، يتحصن به بعض المطلوبين، وبعد عدة محاولات لمنح المطلوبين فرصة من أجل تسليم أنفسهم للعدالة، بادر بعض المسلحين بإطلاق النار على القوى الأمنية، ما أدى إلى إصابة 9 من أفرادها، بينهم إصابة خطيرة في الصدر.

وأوضح دويكات أن القوة الأمنية قامت باقتحام المنزل، وتمكنت من اعتقال مطلوبين، جاري تحويلهم للجهات المختصة للتعامل وفق القانون.

وأكد أن المؤسسة الأمنية لن توفر جهدا في تنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية بهدف القضاء على مظاهر الفوضى والفلتان في مختلف المحافظات، وأنها ستستمر في أداء واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له.

وفيب وقت سابق، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن عملية محاصرة المطلوبين الجنائيين في بلدة قباطية جنوب جنين انتهت بإلقاء القبض عليهم وجاري التعامل معهم وفقا للقانون.