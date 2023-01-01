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"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مصلى باب الرحمة

الجمعة 08 سبتمبر 2023 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مصلى باب الرحمة



جدة/سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وتحطيم وسرقة محتوياته، "في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتعد سافر على مشاعر المسلمين وعقيدتهم".

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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#التعاون الاسلامي

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