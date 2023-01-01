فيلم دينزل واشنطن الجديد The Equalizer 3 يحقق 68 مليون دولار فى 4 أيام

وكالات / سما /

حقق فيلم The Equalizer 3 إيرادات وصلت إلى 68 مليونا و350 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 42 مليونا و250 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و26 مليونا و100 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليينـ، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.