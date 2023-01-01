  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال اجتماعها بأمير عبد اللهيان

حماس والجهاد : لا تراجع عن العمليات بالضفة وسنعمل على تصعيدها

الخميس 31 أغسطس 2023 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد : لا تراجع عن العمليات بالضفة وسنعمل على تصعيدها



رام الله/سما/

اكّد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، بعد اجتماع مغلق في بيروت مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض.

وذكّر أمير عبد اللهيان قيادتي الجهاد الإسلامي وحماس، بإعلان قائد الثورة والجمهورية الإيرانية، السيد علي خامنئي، ضرورة دعم الضفة الغربية، مؤكداً للقيادتيين بأنّ "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".

بدورها، جدّدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع أمير عبد اللهيان تمسكها بخيار المقاومة "خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني"، وأكّدت قيادتا حماس والجهاد خلال اللقاء "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد فلسطيني ومقتل جندي اسرائيلي وإصابة 3 آخرين بعملية دهس قرب رام الله

غزة : انتحار شاب في خانيونس

السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

إصابة خطيرة بمواجهات مع أجهزة الأمن الفلسطينية بطولكرم

سلطة النقد تحذر الجمهور من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الوقف الفلسطيني" بغزة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية : منفذ عملية بيت سيرا تعرض للاعتداء من جنود الاحتلال قبل ايام فانتقم!

العالم الهولندي الشهير يتوقع الأسوأ : زلزال مدمر خلال 24 ساعة..

مجلس الأمن القومي الاسرائيلي يحذر من عمليات اختطاف قد تنفذها حماس والجهاد في الخارج

ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

غزة : انتحار شاب في خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية