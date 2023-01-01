حماس والجهاد : لا تراجع عن العمليات بالضفة وسنعمل على تصعيدها

رام الله/سما/

اكّد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، بعد اجتماع مغلق في بيروت مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض.

وذكّر أمير عبد اللهيان قيادتي الجهاد الإسلامي وحماس، بإعلان قائد الثورة والجمهورية الإيرانية، السيد علي خامنئي، ضرورة دعم الضفة الغربية، مؤكداً للقيادتيين بأنّ "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".

بدورها، جدّدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع أمير عبد اللهيان تمسكها بخيار المقاومة "خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني"، وأكّدت قيادتا حماس والجهاد خلال اللقاء "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".