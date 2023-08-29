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روما يحسم صفقة روميلو لوكاكو

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما يحسم صفقة روميلو لوكاكو



وكالات / سما /

نجح نادي روما في حسم صفقة المُهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي ليستفيد من خبراته في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما نشره الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن الأطراف المعنية توصلت لاتفاقٍ بشأن استعارة اللاعب حتى يونيو 2024.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب سيُسافر إلى روما يوم الثلاثاء، وسيتم تغطية راتبه وقدره 7.5 مليون يورو في 10 شهور، وستكون رسوم إعارته أعلى من 5 مليون يورو.

وأكد الصحفي الموثوق على أن الضوء الأخضر تم منحه من قبل الأطراف المعنية بما فيها اللاعب، وتم إنجاز الصفقة على أن يتم الإعلان عنها قريباً جداً.

وسبق للنجم البلجيكي اللعب لأندية أندرلخت البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي وويست بروميتش الإنجليزي وإيفرتون الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي.

ويملك في رصيده 97 مُباراة في الدوري الإيطالي، سجل فيهم 57 هدفاً، وصنع 18 هدفاً لزملائه.

وحقق لوكاكو في مسيرته مع الإنتر لقب الدوري الإيطالي مرة ولقب كأس إيطاليا مرة، ولقب كأس السوبر الإيطالي مرة، وانتزع جائزة لاعب الموسم في الإنتر في موسم 2020/ 2021.

#روميلو لوكاكو #مورينيو #تشيلسي #روما

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