مايكروسوفت تحقق في مشكلة "شاشة الموت الزرقاء"

وكالات / سما /

بدأت مايكروسوفت التحقيق في ظهور مشكلة "شاشة الموت الزرقاء" في نظامي ويندوز 10 و11 مع ظهور رسالة تفيد بعدم توافق المعالج.

وأشار المستخدمون المتضررون إلى أن المشكلة بدأت في الظهور بعد تحديثات أخيرة، بالرغم من تثبيت النظام على أجهزة حاسوب بمعالجات مدعومة.

وتسبب المشكلة انهيار نظام التشغيل، وتظهر شاشة الموت الزرقاء Blue Screen of Death، التي يُشار إليها اختصارًا BSOD، مع ظهور رسالة “UNSUPPORTED_PROCESSOR” التي تشير إلى عدم توافق المعالج.​

وأقرت مايكروسوفت بوجود المشكلة وشجعت المستخدمين على إرسال التعقيبات على المشكلة من خلال تطبيق التغذية الراجعة Feedback Hub.

وقالت مايكروسوفت إن التقارير التي وردتها بشأن المشكلة وصلتها بعد تثبيت تحديثات KB5029331 و KB5029351 التي صدرت في أغسطس الجاري، ثم إعادة تشغيل الأجهزة، وحاولت مايكروسوفت حل المشكلة عبر إزالة تحديث KB5029331 للسماح بتشغيل ويندوز كما هو متوقع.

ويتضح من مشاركات المستخدمين في تطبيق التغذية الراجعة الخاص بمايكروسوفت أن المشكلة موجودة بالأساس على اللوحات الأم من شركة MSI التي تعمل بمعالجات إنتل من سلسلة 600 و700، كما توجد بصورة أقل نسبيًا على اللوحات الأم من شركات أخرى مثل أسوس وجيجابايت.

ونصحت شركة غيغابايت المستخدمين بحل مؤقت للمشكلة عبر إرجاع نظام بيوس BIOS إلى نسخة سابقة، وإزالة تحديثات KB5029351 من ويندوز 11، وKB5029331 من ويندوز 10.

ولم تتوصل مايكروسوفت بعدُ إلى أسباب المشكلة التي أدت إلى انهيار نظام ويندوز بعد التحديثات الأخيرة.