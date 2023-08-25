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التعليم بغزة تنشر جدول توقيت الحصص الدراسية

الجمعة 25 أغسطس 2023 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تنشر جدول توقيت الحصص الدراسية



غزة/سما/

نشرت وزارة التربية والتعليم بغزة، جدول توقيت الحصص الدراسية وذلك حسب طبيعة كل مدرسة "فترة أو فترتين".

ويشار إلى أنه يلتحق غدا أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة.

 وقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمدارس يبلغ ٨٠٣ مدرسة، منها ٤٤٨ مدرسة حكومية، ٢٨٨ مدرسة وكالة، ٦٧ مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من ٢٢ ألف معلم، منهم ١٢ ألف معلم حكومة، ٩٣٠٠ معلم وكالة، ١٣٠٠ معلم بالمدارس الخاصة.

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#غزة

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