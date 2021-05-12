وكالات / سما /

الحياة الزوجية هي رحلة شيقة تجمع بين رجل وامرأة، يسعون معاً لبناء حياة مستقرة وسعيدة. إن الزواج هو تحدٍ يواجهه الزوجان معاً، ففي بعض الأحيان يكون هذا التحدي قوياً ويتطلب التكيف والتحسين المستمر للعلاقة بينهما. عندما يتعثر الأمر وتظهر بعض السمات الشخصية المثيرة للقلق قد تنذر بمخاطر قد تؤدي في النهاية إلى الطلاق.



ولأننا نعيش في عالم مليء بالتغيرات والتحولات، يعتبر الزواج اختباراً حقيقياً لقدرة الأفراد على التأقلم والتكيف مع تلك التغيرات. سيتطلب الأمر منهما فهم بعضهما البعض بعمق، والتعامل مع الصعاب والمشاكل التي قد تظهر خلال رحلتهما الزوجية. لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تظهر بعض السمات الشخصية التي تعيق القدرة على الحوار والتفاهم، وبدلاً من ذلك تؤدي إلى تصاعد التوتر والصراع بين الزوجين.



بعض السمات الشخصية التي يمكن أن تكون مؤشراً على خطر احتمال حدوث الطلاق، مثل عدم الاتصال العاطفي، وقلة التفاهم والاحترام المتبادل، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر سلباً على استقرار الحياة الزوجية. سنستعرض أيضاً كيف يمكن للزوجين التعامل مع هذه السمات والعمل على تحسينها لبناء علاقة صحية ومستدامة.



في هذا الموضوع، سنتناول النقاط المتعلقة بسمات شخصية قد تتنبأ بالطلاق، والتي يمكن أن تؤثر على استقرار الحياة الزوجية وجودة العلاقة بين الزوجين. سنسلط الضوء على بعض السلوكيات والسمات التي تحمل في طياتها العديد من التحديات، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى انهيار العلاقة الزوجية..

سمات الشخصية التي تنبئ بالطلاق



- الغرور والأنانية

يميل الأشخاص الأنانيون والمهووسون بأنفسهم إلى التصرف بشكل سييء مع العلاقات الشخصية بشكل عام، ولذا يجب أن يعتبروا أنفسهم محظوظين إذا تمكنوا من الزواج في المقام الأول. من النادر أن يجدوا شخصاً على استعداد لتحملهم. كما يمكنك أن تتخيل، هذا يعني أنه عندما يعثرون على شخص ما، فعادة ما يكون الأمر مجرد مسألة وقت حتى يقرر شريكهم أنه أفضل حالاً بدونهم. من المفترض أن تكون العلاقات شراكة، والزيجات أكثر من ذلك.لكي تنجح الزيجات، يجب أن يكون كل شريك على استعداد للاستثمار في الآخر. هذا يعني أيضاً أنه بحاجة إلى وضع غروره وهوسه الذاتي جانباً والاعتراف بأنه ليس الشخص الوحيد المهم.

-الكذب

نحن بشر وقد نضطر للكذب في موقف معين، لكن هناك أنواعاً مختلفة من الأكاذيب، من الصغيرة إلى الجادة. إذا كنت تكذب بشأن الأشياء الجادة، فسيؤدي ذلك إلى وقوعك في المشاكل وتقويض ثقة شريكك بك. القيام بذلك مرة أو مرتين سيىء بما فيه الكفاية. إذا اعتدت على ذلك، فسوف يغادرون. خاصة وأن المتعارف عليه أنه إذا كان شخص ما كاذباً، فمن غير المرجح أن يتغير أبداً. وإذا كذب شخص ما بشأن شيء ما، فمن المحتمل أن يكذب بشأن شيء آخر.

- تجنب المجادلات

يمكن أن يكون الجدال مع الشريك أمراً جيداً في الواقع. إذا كنت تتجادل طوال الوقت، فقد يكون ذلك علامة على أنكما لستما مناسبين تماماً كزوجين، لكن الجدال العرضي هنا وهناك مفيد لعلاقتكما .إذا تجنبت الخلافات تماماً ورفضت معالجة الخلاف، فإنك تخاطر بتراكم الضغط حتى ينفجر الزواج ويصبح الطلاق أمراً لا مفر منه.

- عدم الاخلاص

تتمحور الزيجات حول الولاء، ويجب أن يعرف شريكك أنك مخلص له وأنك لن تغش عليه مع طرف ثالث. وأن المغازلة تخالف القواعد غير المكتوبة للعلاقات والزواج .إذا كان شخص ما من النوع الذي يرغب في مغازلة من حوله، فمن المرجح أن يتخذ الخطوة التالية ويفعل أكثر من المغازلة. وربما يسرع الأمر الطلاق.

- لا تتحمل مسؤولية أفعالك

الكثير من الأشخاص اغير مستعدين أيضاً لتحمل المسؤولية عن أفعالهم. بدلاً من الاعتراف بأنهم أخطأوا وطلبوا العفو من شريكهم، سيحاولون اختراع أسباب ومبررات. الهدف من قبول المسؤولية عن أفعالك هو أن الأمر يظهر قدراً معيناً من النضج العاطفي .فمن الصعب تحديد ما إذا كان عدم القدرة على تحمل المسؤولية هو الذي يؤدي إلى الطلاق، أو ما إذا كان أولئك الذين لا يتحملون المسؤولية هم أيضاً أكثر عرضة للإصابة بمستويات منخفضة من الذكاء العاطفي.

-دفاعي باستمرار

إن الأشخاص الذين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم غالباً ما يكونون دفاعيين. يعتقدون أنهم على حق في أي موقف، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنهم يرفضون تحمل المسؤولية عن أي خطأ، وهذا يعني أنهم دفاعيون باستمرار.إذا كنت دائماً في موقف دفاعي في علاقتك، فهذه علامة مؤكدة على أنك تعتقد أنك لا تفعل شيئاً خاطئاً وأن شريكك يجد خطأ بدون سبب. يمنعك من الاعتراف بالمشكلات واتخاذ الخطوات لإصلاحها.

- الاندفاع

يمكن أن يكون الاندفاع العرضي أمراً جيداً، لأنه يمكن أن يساعدك في الحفاظ على علاقة جديدة والتأكد من خروجك أنت وشريكك والقيام بأشياء جديدة والحصول على تجارب جديدة. هذا في حد ذاته يمكن أن يساعد في إطالة علاقتك.

ولكن إذا كنت مفرطاً في الاندفاع ولا يمكنك التحكم في نفسك عندما يتعلق الأمر بدوافعك، فمن المحتمل أن تبدأ في مواجهة المشاكل. في النهاية، الاندفاع أمر جيد، ولكن فقط عندما يخدم علاقتك. إذا بدأت في التسبب في مشاكل بينك وبين من تحب، أو إذا كانت هذه الدوافع تتعارض مع ما هو أفضل لعلاقتك، فقد ترغب في إيجاد طرق لمكافحة هذا الاندفاع قبل أن يطلب شريكك الطلاق.

- شديد الانتقاد

نحن جميعاً منتقدون إلى حد ما، ولكن إذا كنت شديد النقد، فسيؤدي ذلك فقط إلى الجدال. والشيء المثير للاهتمام هو أن هذا ينطبق على كل من النقد الذي لديك لشريكك وعلى النقد الذي لديك لنفسك.إذا كنت تنتقد شريكك بشدة، فسيشعر كما لو أنه لا يستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح. سوف ترهق احترامهم لذاتهم حتى يدركوا أنهم سيحتاجون إلى الطلاق من أجل صحتهم العقلية.إذا كنت تنتقد نفسك بشدة، فسوف تزعج شريكك وتحبطه، وهناك أيضاً خطر أن يبدأ في تصديقك. قد لا يوجد لديك سوى عدة مرات يمكنك فيها إخبار شريكك أنك خاسر قبل أن يبدأ في التفكير "ربما هم على حق".

- بذيء في التواصل

إن التواصل مع الناس صعب، ويجد الكثير من الناس صعوبة أحياناً في استخدام الكلمات المناسبة للتواصل مع الآخرين المهمين.وأعتقد أن الشيء المهم هو أنك تبذل جهداً وتحاول التواصل مع شريكك.طالما يعلم شريكك أنك تحاول، فمن المرجح أن يغفر لك أي سوء تفاهم. ومع ذلك، كلما كان تواصلك أسوأ، زادت احتمالية أنك ستجد نفسك متجهاً نحو الطلاق. هذا لأن التواصل هو حجر الزاوية في أي علاقة جيدة، وإذا لم تكن قادراً على التواصل مع شريكك، فسوف يتركونك في النهاية.

- الخوف من الالتزام

إذا كنت خائفاً من الالتزام، فمن غير المرجح أن تتزوج في المقام الأول، نظراً لأنه في الأساس أعلى شكل من أشكال الالتزام موجود في الحياة الزوجية. ومع ذلك، ستندهش من عدد الأشخاص الذين يخشون الالتزام والذين ما زالوا يتزوجون.كما يمكنك أن تتخيل، نادراً ما تناسبهم الحياة الزوجية، خاصة عندما ينتقل شريكهم للحديث عن بدء تكوين أسرة أو التخطيط للتقاعد. يمكن أن يؤدي هذا سريعاً إلى شعور الأشخاص بالبرد والرغبة في الخروج من العلاقة.الشيء المثير للاهتمام في هذه السمات الشخصية هو أنه في حين أن السمات الأخرى تؤدي عموماً إلى قيام شريكك بالطلاق، يمكن أن يؤدي هذا إلى أن تكون الشخص الذي يبدأ العملية. في كلتا الحالتين، النتيجة النهائية هي نفسها.

-مقاومة التغيير

نحن جميعاً نقاوم التغيير إلى حدّ معين. لهذا السبب لدينا الصور النمطية لكبار السن الذين يكونون أبطأ في التكيف مع التقنيات الجديدة، لأنهم عالقون ويفضلون التمسك بما يعرفونه. في الوقت نفسه، التغيير ثابت، وهو شيء يمكننا أن نتوقع استمراره طوال حياتنا. يتعين علينا جميعاً التكيف مع هذا التغيير، وإذا كنا نقاومه، فسيؤدي ذلك إلى جعل حياتنا أكثر صعوبة.نحن أيضاً نتغير كأفراد، ولذا فمن المهم بالنسبة لنا أن نعترف بذلك. نحن بحاجة إلى قبول فكرة أن أحباءنا سيتغيرون بمرور الوقت وأن نتبنى هذا التغيير ونتقبله.إذا قاومنا ذلك، فسندفعهم بعيداً مع تقدمهم في السن ويتغيرون كأشخاص.