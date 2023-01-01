مشهد مؤثر لأنثى باندا تحتضن صغيرها بعد خضوعه لفترة علاج بعيدا عنها.. فيديو

وكالات / سما /

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لأنثى باندا تحتضن صغيرها فى القفص بعد خضوعه لفترة علاج قصيرة، وظهر صغير الباندا فى حضن والدته السعيدة بعودته فى مشهد مؤثر للغاية، حسبما نشر موقع haberglobal.

الباندا حيوان ضخم من عائلة الدب موطنه الأصلى جنوب وسط وجنوب غرب الصين، الذكور عادة ما تكون أكبر حجماً من الإناث وتزن نحو 110 كيلوجرامات، أما الإناث فتزن نحو 95 كيلوجراما، وتعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التى تتعلم بسرعة، لكنها حيوانات كسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة.

وعلى جانب آخر، في اكتشاف تاريخى هام أثناء التنقيب عن ضريح الإمبراطور وين من أسرة هان فى الصين، اكتشف علماء الآثار - فى وقت سابق - بقايا دب عملاق، حيث كانت مجموعة من الذبائح الحيوانية هى أحدث اكتشاف لهم، فمنذ حوالى 2200 عام ضحى رعايا الإمبراطور الصينى بدب عملاق ودفنوا رفاته بالقرب من قبر الحاكم فى مدينة شيان بالصين، وفقًا لدراسة صينية جديدة.

وقال الباحثون، إن اكتشاف الهيكل العظمى لدب التابير فاجأ علماء الآثار، فهو يشير إلى أن هذا الحيوان الذى لم يعد يعيش بالصين ربما عاش فى المنطقة خلال العصور القديمة.

وتعتبر حيوانات التابير الملايو مهددة بالانقراض إذ يوجد أقل من 2500 حيوان ناضج وتوجد الأنواع فى البرية فقط فى أجزاء من جنوب شرق آسيا ، مثل ماليزيا وتايلاند ، وفقًا لتقارير الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة.