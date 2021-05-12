سيرجيو راموس يقترب من التجربة التركية

وكالات / سما /

يقترب النجم الإسباني سيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد، من خوض تجربته الجديدة في عالم كرة القدم.

ويترقب الجميع معرفة وجهة راموس بعد مُغادرة باريس سان جيرمان، وتُشير التقارير لاقترابه من نادي جالاطاسراي التركي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن المُفاوضات بين الطرفين تسير بوتيرةٍ جيدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني للفريق التركي ماورو إيكاردي يلعب دوراً هاماً في إقناع راموس بالتجربة التركية.

وذكرت الصحيفة أن اللعب في دوري أبطال أوروبا سيكون أولوية لراموس، وهو الأمر الذي يتوافر في نادي جالاطاسراي في حالة هزيمة مولده النرويجي، وسيتأهل الأتراك في هذه الحالة لدور المجموعات مع طموح الوصول لربع النهائي.

ولفت التقرير إلى أن فارق الملايين الخمسة لايزال عائقاً أمام إتمام الصفقة، حيث يطلب راموس مبلغ 15 مليون يورو كقيمة عقدٍ مدته عامين، فيما يعرض الجانب التركي عرضاً بقيمة 5 مليون في العام مع إضافة حوافز لموسمين.

ويأمل الجانب التركي أن يكون تأهل جالاطاسراي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حاسماً لقرار راموس بشأن الانضمام إليهم.

وسيلعب الفريق التركي على أرض الفريق النرويجي ذهاباً اليوم الأربعاء، قبل أن يلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم الثلاثاء المُقبل.