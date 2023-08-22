  1. الرئيسية
  2. الصحة

أسباب السعال الديكي وكيف ينتشر؟

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب السعال الديكي وكيف ينتشر؟



وكالات / سما /

السعال الديكى هو عدوى بكتيرية تنتقل من شخص لآخر تسبب نوبات سعال شديدة، وحسب ما ذكره موقع helthy  يبدأ السعال الديكي عادةً بأعراض تشبه أعراض البرد "سيلان الأنف، العطس، سعال جاف خفيف، حمى".

قد يحدث السعال الديكى بكثرة في الليل، ما قد يجعل من الصعب عليك النوم عندما يكون السعال شديدًا، فقد يتسبب في القيء والإغماء وكسر الأضلاع وضعف التحكم في المثانة (سلس البول).

تسبب البكتيريا المسماة بورديتيلا السعال الديكي ويؤدي ملامسة سوائل تنفس الشخص المصاب إلى انتشاره على سبيل المثال، إذا كان لديك اتصال مباشر مع شخص مصاب أو كان يسعل أو يعطس بالقرب منك.

السعال الديكي معدي إذا لم يتم تطعيمك ، فإن حوالي 9 من كل 10 أشخاص على اتصال بأحد أفراد الأسرة المصابين بالسعال الديكي سيصابون بالعدوى.

إذا كان أي شخص في منزلك يعاني من السعال الديكي ، فيجب ألا يذهب إلى المدرسة أو العمل هذا لمنع انتشار العدوى للآخرين.

كيف يمكنني منع السعال الديكي؟

تظهر العديد من الأمراض أعراضًا مشابهة لأعراض السعال الديكي إذا تم تطعيمك أنت وطفلك ، فقد تكون أعراضك أنت وطفلك خفيفة.

هل التطعيم يحمى من الإصابة؟

يمنع التطعيم معظم حالات الأمراض الخطيرة الناتجة عن السعال الديكي. كما أنه يقلل من عدد حالات السعال الديكي في المجتمع، وسيحمي هذا الأشخاص الصغار أو غير القادرين على التطعيم.

تتوفر لقاحات ضد السعال الديكي كلقاح مركب، وسيخبرك طبيبك أيهما مناسب لك حسب عمرك ووضعك.

#السعال #السعال الديكي #الصحة #اعراض

الأكثر قراءة اليوم

تحريض إسرائيلي ضد حماس: نجحت بتجنيد عناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة وهي وراء عملية الخليل

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

صورة: كتائب شهداء الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

حاخام إسرائيلي مقيم في السعودية يهاجم المصريين

الأخبار الرئيسية

image_processing20230822-38274-9j6ag2

العام الأصعب منذ الانتفاضة الثانية وحكومة فاشلة.. رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية الخليل

غالانت يوعز بسحب التصاريح من عائلة وأقارب منفذي عملية الخليل

مسؤول عسكري كبير: الجيش سيضطر إلى إطلاق عملية واسعة في الضفة

image_processing20230822-978-9mary9

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

حاخام إسرائيلي مقيم في السعودية يهاجم المصريين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية