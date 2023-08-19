صور: توزيع الحلويات في غزة وطولكرم ابتهاجاً بعملية حوارة

غزة/طولكرم/سما/

وزع مواطنون في خانيونس جنوب قطاع غزة ومقاومون من كتيبة طولكرم شمال الضفة الغربية الحلوى ابتهاجًا بعملية حوارة التي قتل فيها مستوطنين اثنين عصر اليوم.

وأُعلن، اليوم السبت، مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له عن وقوع عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، قبل أن يتم الإعلان عن مقتل مستوطنين بشكل مؤكد.

من جهتها، ذكرت القناة 14 العبرية أن قتلى عملية إطلاق النار في حوارة هما، مستوطن يبلغ من العمر 60 عامًا، وابنه يبلغ من العمر 30 عامًا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مستوطنين اثنين دخلا إلى مغسلة سيارات قرب حاجز حوارة، وتم إطلاق النار عليهما من سيارة مسرعة.