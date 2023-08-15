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فيلم The Meg : The Trench يحقق 160 مليون دولار عالميًا فى 10 أيام

الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم The Meg : The Trench يحقق 160 مليون دولار عالميًا فى 10 أيام



وكالات / سما /

وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم The Meg تحت اسم The Meg : The Trench، إلى 160 مليونًا و612 ألف دولار منذ طرحه يوم 4 أغسطس الجارى بدور العرض العالمية، الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و912 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و115 مليونًا و700 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

يدور الجزء الثانى من فيلم The Meg تحت اسم The Meg : The Trench، حول انطلاق جوناس تايلور "الممثل العالمى جيسون ستاثام"، وفريقه إلى قاع المحيط لاستكشاف الخندق الجديد، وسرعان ما ستتحول مهمتهم إلى حالة من الفوضى بعد أن أدت عملية التعدين إلى إطلاق كل أنواع الكائنات البحرية الضخمة، بما في ذلك ثلاثة ميجالودون، يطلق على أحدها لقب أكبر سمكة قرش على الإطلاق، بجانب مجموعة متنوعة من الوحوش الأخرى التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

واستغرق العمل على Meg 2: The Trench فترة طويلة، وتم الإعلان عنه لأول مرة في نوفمبر 2018، وكشف المخرج Ben Wheatley في يونيو 2021 أنه قضى سبعة أشهر في كتابة القصة المصورة للفيلم، والذي بدأ تصويره في يناير من العام الماضي، ومن المقرر أن يطرح في دور العرض حول العالم يوم 4 أغسطس الجارى.

وكان فيلم قد حقق The Meg فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

#The Trench #فيلم #The Meg #السينما

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