رسميا.. نيمار إلى الهلال السعودي

وكالات

أعلن نادي الهلال السعودي الثلاثاء، تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي نيمار، قادما من باريس سان جيرمان.



وقدم الهلال نجمه الجديد، في الصفقة التي تقدر قيمتها بحسب وسائل إعلام بنحو 90 مليون يورو، وهي أغلى صفقة بيع في تاريخ باريس سان جيرمان.



وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن راتب نيمار سيصل إلى 200 مليون يورو في السنة الواحدة، وهو ذات الراتب الذي يتقاضاه نجما النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما.



وينضم نيمار إلى صفقات الهلال الصيفية وهي مواطنه البرازيلي مالكوم، ولاعبا الوسط البرتغالي روبين نيفيش، والصربي سافيتش، إضافة إلى المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.



ومن المتوقع أن يضم الهلال خلال الساعات المقبلة، المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش.



فيما تدور أنباء عن نية النادي السعودي التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، أو الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.





‏نيمار سيحصل على راتب 300 مليون دولار وقد يصل إلى 400 مليون دولار مع الصفقات التجارية والإعلانات.