أسباب الطفح الجلدي وكيفية علاجه

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إذا كنت تعاني من حكة في منطقة الإبط وتبدو حمراء اللون، فقد تكون مصابًا بطفح جلدي في منطقة الإبط، تحقق من أسباب الإصابة بالطفح الجلدي في منطقة الإبط وكيفية الوقاية منه، بحسب موقع هيلث شوت.

أسباب الطفح الجلدى تحت الإبط

لا يتعلق الأمر دائمًا بالحرارة والرطوبة. هناك العديد من أسباب الطفح الجلدي في منطقة الإبط. فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لطفح الإبط:

１. التهاب الجلد

إنها حالة جلدية التهابية تحدث عندما يتم فرك بشرتك. طيزداد شدة بفعل الحرارة والرطوبة وعادة ما يبدو كطفح جلدي أحمر. تحبس الرطوبة ، والتي عادة ما تكون بسبب التعرق. يجعل أسطح بشرتك تلتصق ببعضها البعض في ثنايا بشرتك. تزيد الرطوبة من الاحتكاك ، مما يؤدي إلى التهاب الجلد وتلفه.

2. التهاب الجلد التماسي التحسسي

يحدث التهاب الجلد التماسي عندما يتلامس جلدك مع مادة مسببة للحساسية أو مهيجة. يتطور رد الفعل التحسسي هذا عادة في غضون ساعات قليلة من التعرض لمسببات الحساسية أو المهيجات. وعادة ما تكون مثيرة للحكة ، حمراء اللون وسريعة التهيج للجلد.

بعض أسباب التهاب الجلد التماسي هي:

• المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات ومنتجات العناية الشخصية مثل مزيلات العرق وبودرة التلك.

• مسببات الحساسية البيئية.

• الأدوية.

• لسعات الحشرات أو لدغاتها.

3. عدوى السعفة

إن السعفة على جسمك هي طفح جلدي ناتج عن عدوى فطرية. عادة ما يكون طفح جلدي دائري مثير للحكة مع وجود جلد نقي في المنتصف ، وهذا هو سبب تسميته بالسعفة. لا توجد دودة متورطة رغم ذلك! إنها مجرد آفة متقشرة على شكل حلقة في الإبط. والتعرق هو السبب الأكثر شيوعًا وراءها.

4. التهاب الجلد الدهني

وهو التهاب يصيب الطبقات العليا من الجلد. ستعرف أنه التهاب الجلد الدهني إذا كانت بشرتك حمراء ومثيرة للحكة وتلقي بالقشور. قد تكون حالة وراثية وغالبًا ما تتفاقم بسبب التغيرات الهرمونية والظروف الجوية الباردة.

5. ميليريا

إنها مشكلة جلدية شائعة ناتجة عن انسداد أو التهاب القنوات العرقية المفرزة. كثيرا ما تظهر الدخنيات في المناخات الحارة أو الرطبة أو الاستوائية. نحن نعرفه على أنه طفح حراري أو حرارة شائكة.

6. التهاب الغدد العرقية القيحي

إنها حالة جلدية تسبب كتلًا مؤلمة عميقة في جلدك. عادة ما تظهر هذه الكتل في أجزاء من الجسم حيث يلامس الجلد الجلد مثل الإبطين. عادة ما تكون عدوى بكتيرية.

نصائح لعلاج طفح الإبط

تحتاج أولاً إلى زيارة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد وتشخيص سبب الطفح الجلدي تحت الإبط. إذا كانت عدوى فطرية ، ابدأ بوضع الكريمات المضادة للفطريات. في حالة الحساسية ، سيكون العلاج في الغالب عبارة عن مستحضرات مهدئة . أما الالتهابات البكتيرية فسوف يتم إعطاؤك مضادات حيوية. في بعض الأحيان ، حتى القيام بشيء بسيط مثل تغيير مزيل العرق الخاص بك يمكن أن يساعد في التخلص من طفح الإبط. يمكنك دائمًا منع طفح الإبط بهذه الطرق:

• تحديد وتجنب المواد المسببة للحساسية كلما أمكن ذلك.

• استخدم منتجات العناية الشخصية غير المعطرة والخالية من العطور.

• الاستحمام بانتظام بماء فاتر والحفاظ على النظافة.

• استخدم مساحيق مضادة للتهيج عندما يصبح الجو حارًا أو عند ممارسة الرياضة.

• ارتدِ ملابس وأردية تحتية مناسبة تمامًا ، فلا يجب أن تكون ضيقة جدًا.

• اغسل الملابس والفِراش والمناشف بشكل متكرر.

• اغسل يديك بعد التواجد حول التربة والحيوانات والنباتات.

يمكن أن يحدث طفح الإبط لأي شخص. تعرف على السبب ثم اذهب إلى العلاج المناسب.