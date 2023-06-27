جوجل تطرح ميزة ترجمة رسائل البريد الإلكتروني للهواتف المحمولة

وكالات / سما /

طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق Gmail حيث يمكن لأصحاب أنظمة Android و iOS الاستفادة من خدمة الترجمة الفورية لرسائل البريد الإلكتروني، بدورها أتاحت جوجل الميزة من قبل لنسخة تطبيق "Gmail" على سطح المكتب، إلا أنها وفقا للإعلان الجديد فإن الميزة متاحة الآن في الهواتف الذكية.

ترجمة رسائل البريد الإلكتروني

وفقا لما ذكر في موقع " techcrunch"، فإن ميزة ترجمة رسائل البريد الإلكتروني عبر تطبيق Gmail أصبحت متوفرة لمستخدمي الهواتف المحمولة في وجود 100 لغة، يتم ترجمة الرسائل بشكل تلقائي بمجرد الكشف عن لغة البلد، وأشارت جوجل إلى أن الميزة تعد ذو مطلب أساسي لمستخدمي الهواتف، حيث كان الأغلبية يلجأون لنسخ رسالة البريد ثم نقلها لتطبيق Google translate، أو الاستعانة بـ Google Lens لمعرفة ما يوجد داخل الرسالة.

آلية الاستفادة من ميزة ترجمة الرسائل

أوضحت جوجل أن الميزة الجديدة سهلة الاستخدام، كل ما عليك فعله بمجرد استلام رسالة البريد الإلكتروني القيام بالآتي:

- اذهب إلى الأيقونة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من رسالة البريد الإلكتروني، ستجد 3 نقاط اضغط عليها.

- ستجد أمامك خيار ترجمة – Translate، اضغط عليه ثم ستبدأ عملية ترجمة الرسالة.

ملحوظة، في حال رغبت في تعديل اللغة المراد الترجمة إليها، يمكنك القيام بذلك بسهولة عبر الذهاب إلى الإعدادات والضغط على خيار language، كما يمكنك أيضا إلغاء خاصية الترجمة في حال كنت توفير مساحة أكبر لعرض الرسائل، وكنت تجيد اللغة المرسلة إليك بالفعل.

وحددت جوجل موعد طرح الميزة لمستخدمي أجهزة أندوريد على أن تتوفر الخدمة خلال الأسبوعين المقبلين، فيما سيتم بدء طرح الميزة لمستخدمي أجهزة iOS بداية من 21 أغسطس 2023.

حجب الصور الشخصية

تنوي شركة جوجل طرح ميزة أخرى خلال شهر أغسطس الجاري، تتمثل في التحكم في ظهور أو إخفاء الصور الشخصية غير المرغوب فيها على شبكة الإنترنت، والتأكد من عدم ظهورها بسهولة في نتائج البحث، حيث أن الأداة الجديدة ستوفر على المستخدم فرصة إزالة أي محتوى أو صور لم يعد يرغب في نشرها أو مشاركتها مع الآخرين مرة أخرى، حيث يتم تقديم طلب الإزالة من خلال استمارات خاصة.