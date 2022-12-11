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صورة: سقوط "مسيرة إسرائيلية" في غزة

الإثنين 14 أغسطس 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: سقوط "مسيرة إسرائيلية" في غزة



غزة/سما/

أسقطت، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حين الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بسقوط طائرة مسيرة انتحارية من نوع أوربيتر تابعة للاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

ماهي طائرة (Orbiter ) ؟

هي طائرة جوية بدون طيار مستخدمة للتطبيقات العسكرية والأمنية لها القدرة على التحليق في السماء من 2-3 ساعات وتحمل مستشعراً بصرياً (الأشعة تحت الحمراء) تحمل حمولة متفجرة 3 كجم مع إمكانات توجيه متقدمة، لضمان الدقة العالية والفتك والتأثيرات الجانبية المنخفضة مما يحولها أيضاً إلى ذخيرة متسكعة، لا يتم اكتشافها ولا سماع الصواريخ المنطلقة منها إلى على بعد ثانيتين من الهدف.

تقوم على عمل مسح جوي للمناطق الصغرى والكبرى بجودة ودقة عالية جداً ويمكن لها تصوير داخل نافذة أي منزل أو موقع عسكري مفتوح بكل سهولة إذا لم يكن مُغطى بالستائر وتعمل أيضاً على اكتشاف الأهداف الثابتة والمتحركة، تعود إلى قاعدة الانطلاق ذاتياً إذا حصل عليها تشويش أو تهديد أو إذا تم فقد السيطرة عليها.

تستخدم في مهام الهجوم ضد الأهداف ذات الدروع الخفيفة والأهداف البشرية، كما تعتمد على التوجيه الإلكتروني أي أنها طائرة استخبارية وعسكرية بآن واحد  لها تأثير مداري (أي من الممكن أن تدور حول الهدف بشكل 360درجة) لتتعقبه بشكل كبير.

#المقاومة

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