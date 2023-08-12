هآرتس: هذا ما سيناقشه القادة في القمة الثلاثية بمدينة العلمين غداً

القدس المحتلة/سما/

يلتقي الرئيس محمود عباس غدا الأحد، في مدينة العلمين غربي مصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصدر فلسطيني قوله: أن القادة في القمة الثلاثية سيناقشون الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع السعودية و"إسرائيل" ومطالب الفلسطينيين في إطار مثل هذا الاتفاق، كما سيناقشون سبل التعامل مع رفض "إسرائيل" تقديم تنازلات للفلسطينيين، وتصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب المصدر، يسعى الرئيس عباس للتنسيق مع الأردن ومصر بموقف موحد، سيتم نقله إلى الرياض وواشنطن، وبموجبه يجب أن يتضمن أي تقدم في الاتصالات بين "إسرائيل" والسعودية خطوات مهمة للفلسطينيين، وعلى حد قوله، يطالب عباس بتجنب منح “مكافأة” لحكومة “نتنياهو” على شكل اتفاقية ذات دلالات استراتيجية، دون اتخاذ خطوة سياسية مهمة على الساحة الفلسطيني.

وأضاف المصدر، أن الفلسطينيين يطالبون الرياض بعدم التخلي عن مبادرة السلام العربية من عام 2002 (المعروفة أيضًا بالمبادرة السعودية)، وأن أي خطوة تجاه "إسرائيل" ستكون بهذه الروح فقط.

وبحسب المصدر، فإن هذه الرسائل ستصل إلى البيت الأبيض عبر الملك عبد الله الذي يتوقع أن يزور واشنطن قريباً.

وقال مكتب عباس أيضًا، إنه من المحتمل أن يشارك ممثل سعودي في قمة العلمين، وأن رسالة مباشرة سترسل منه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.