  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رسائل سترسل إلى واشنطن والرياض

هآرتس: هذا ما سيناقشه القادة في القمة الثلاثية بمدينة العلمين غداً

السبت 12 أغسطس 2023 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: هذا ما سيناقشه القادة في القمة الثلاثية بمدينة العلمين غداً



القدس المحتلة/سما/

يلتقي الرئيس محمود عباس غدا الأحد، في مدينة العلمين غربي مصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصدر فلسطيني قوله: أن القادة في القمة الثلاثية سيناقشون الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع السعودية و"إسرائيل" ومطالب الفلسطينيين في إطار مثل هذا الاتفاق، كما سيناقشون سبل التعامل مع رفض "إسرائيل" تقديم تنازلات للفلسطينيين، وتصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب المصدر، يسعى الرئيس عباس للتنسيق مع الأردن ومصر بموقف موحد، سيتم نقله إلى الرياض وواشنطن، وبموجبه يجب أن يتضمن أي تقدم في الاتصالات بين "إسرائيل" والسعودية خطوات مهمة للفلسطينيين، وعلى حد قوله، يطالب عباس بتجنب منح “مكافأة” لحكومة “نتنياهو” على شكل اتفاقية ذات دلالات استراتيجية، دون اتخاذ خطوة سياسية مهمة على الساحة الفلسطيني.

وأضاف المصدر، أن الفلسطينيين يطالبون الرياض بعدم التخلي عن مبادرة السلام العربية من عام 2002 (المعروفة أيضًا بالمبادرة السعودية)، وأن أي خطوة تجاه "إسرائيل" ستكون بهذه الروح فقط.

وبحسب المصدر، فإن هذه الرسائل ستصل إلى البيت الأبيض عبر الملك عبد الله الذي يتوقع أن يزور واشنطن قريباً.

وقال مكتب عباس أيضًا، إنه من المحتمل أن يشارك ممثل سعودي في قمة العلمين، وأن رسالة مباشرة سترسل منه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. حزب الله ينشر مشاهد لمنظومة صواريخ "ثار الله"..ما مميزاتها؟

ارتفاع على سعر صرف الدولار

شاهد.. هكذا تدخل "السديس" لإنقاذ صلاة الجمعة في المسجد الحرام

مسؤول إسرائيلي: "ليس لدينا ما نقدمه للفلسطينيين وسيقبلون بأي شئ يقدم لهم"

تحريض إسرائيلي ضد الرئيس عباس.. "لهذا السبب أقال المحافظين"

دحلان في قراءة نقدية: ولا يجرِّمنكم شنآنُ قومٍ ألَّا تعدلوا!! د. أحمد يوسف

توقعات باندلاع أزمة في الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-12_18-52-26

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي

photo_2023-08-12_18-30-29

يديعوت تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"

ryeB2MZr2n_0_0_1024_683_0_x-large

كيف قرأ الاعلام الإسرائيلي تعيين السعودية أول سفير لها لدى فلسطين؟

سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها وسط قطاع غزة

photo_2023-08-12_14-36-55

واشنطن بوست: "إسرائيل" تعتمد على طفرة هائلة من الطاقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية