تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي

القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع الـ32 على التوالي.

ونظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما نظمت احتجاجات أخرى بمشاركة الآلاف في حيفا والقدس وكفار سابا ونتانيا والعديد من البلدات والمفارق.

وعلى شارع 60، أغلق مئات المتظاهرين مفرق "كركور"، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة الإسرائيلية لتفريقهم وإعادة فتح المفرق.

وحذر قادة الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام للدولة" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.

ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.