  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"

السبت 12 أغسطس 2023 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قوله إن هناك توقعات بلقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.

وأضاف أن "التوقعات ترجح أن اللقاء سيكون في وقت ما من الجزء الأخير من خريف هذا العام، وأن يكون في مكان ما في الولايات المتحدة".

وقالت الصحيفة العبرية إن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي أكد فيه كيربي رفض إدارة بايدن لمزاعم نتنياهو المستمرة بأن الرئيس الأمريكي دعاه إلى البيت الأبيض، في محاولة من نتنياهو على ما يبدو لرفع مكانة الاجتماع، وتعزيز مكانته الدبلوماسية التي تضررت بسبب شركائه في التحالف اليميني المتطرف.

وفسرت إجابة كيربي بأنها تشير إلى احتمال عقد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، والتي يخطط كل من نتنياهو وبايدن لحضورها.


واستطردت: "لكن سيكون هذا الاجتماع واحدًا من عدة اجتماعات سيعقدها الرئيس الأمريكي في ذلك الأسبوع، لذا سيكون أقل بروزًا من التقاط الصور في المكتب البيضاوي التي يتصورها رئيس الوزراء الإسرائيلي".

ولفتت إلى قول جميع مسؤولي البيت الأبيض في البيانات الرسمية حتى الآن إن الزعيمين اتفقا على الاجتماع، لكن لم يتم تحديد الوقت والمكان، وذلك ردًا على إصرار المسؤولين في مكتب نتنياهو على أن بايدن لم يكتف بدعوة رئيس الوزراء فحسب، بل اقترح عقد الاجتماع في البيت الأبيض.

#نتنياهو #بايدن

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. حزب الله ينشر مشاهد لمنظومة صواريخ "ثار الله"..ما مميزاتها؟

ارتفاع على سعر صرف الدولار

شاهد.. هكذا تدخل "السديس" لإنقاذ صلاة الجمعة في المسجد الحرام

مسؤول إسرائيلي: "ليس لدينا ما نقدمه للفلسطينيين وسيقبلون بأي شئ يقدم لهم"

تحريض إسرائيلي ضد الرئيس عباس.. "لهذا السبب أقال المحافظين"

توقعات باندلاع أزمة في الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي"

دحلان في قراءة نقدية: ولا يجرِّمنكم شنآنُ قومٍ ألَّا تعدلوا!! د. أحمد يوسف

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-12_18-52-26

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي

ryeB2MZr2n_0_0_1024_683_0_x-large

كيف قرأ الاعلام الإسرائيلي تعيين السعودية أول سفير لها لدى فلسطين؟

سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها وسط قطاع غزة

photo_2023-08-12_14-36-55

واشنطن بوست: "إسرائيل" تعتمد على طفرة هائلة من الطاقة

photo_2023-08-12_14-14-23

تحريض إسرائيلي ضد الرئيس عباس.. "لهذا السبب أقال المحافظين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية