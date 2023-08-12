مصرع طفلة وإصابات بينها خطيرة بحادثي طرق منفلصين بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

أصيب 3 أشخاص بينهم فتى (15 عاما) بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة في حادث طرق بين سيارتين بمدينة شفاعمرو، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة الفتى بأنها خطيرة وغير مستقرة في منطقتي الصدر والبطن.

ووصفت حالة المصابين الآخرين بالخطيرة والطفيفة.

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ولقيت طفلة (6 سنوات) مصرعها، فيما أصيب عدد من الأشخاص بجراح بينهم طفل وصفت حالته بالخطيرة إثر حادث طرق ذاتي وآخر نجم عن انقلاب مركبة جنوبي البلاد، مساء السبت.

على شارع العربة 90، أصيب 3 أشخاص بجروح بينهم طفلة فاقدة للوعي إثر حادث طرق ذاتي، إذ جرى إقرار وفاة الطفلة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، أصيب طفل (5 سنوات) بجراح خطيرة وشاب (27 عاما) بجراح متوسطة إثر انقلاب مركبة قرب محمية "ناحال لافان" بالنقب.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة في أطراف جسده، بينما عانى المصاب البالغ من جراح متوسطة في أطراف جسده.

وقال مضمدان من المكان إن "الطفل وصل إلينا بسيارة وكان بوعيه وقد عانى جروحا بالغة الخطورة في أطراف جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقله بواسطة مروحية إلى المستشفى، فيما كان المصاب الآخر عالقا من جراء الحادث وقد عانى جروحا متوسطة في أطراف جسده، إذ جرى نقله بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.