لاعب كمال أجسام يقتل زوجته السابقة في بث مباشر على "إنستغرام"

وكالات

أقدم لاعب كمال أجسام من بلدة غراداتاك في شمال شرق البوسنة والهرسك ويدعى نرمين سليمانوفيتش، على قتل زوجته السابقة برصاصة في الرأس أمام طفلتها خلال بث مباشر على تطبيق "إنستغرام".

وفي تفاصيل الجريمة المروعة، قالت وسائل إعلام عالمية إن رجلا في البوسنة والهرسك، 35 عاما، قتل زوجته السابقة خلال بث مباشر على تطبيق "إنستغرام" قبل أن يتابع إطلاق النار ويقتل شخصين آخرين وينتحر.

ونشر نرمين سوليمانوفيتش مقطع فيديو على "إنستغرام" صباح الجمعة أخبر فيه المشاهدين أنهم سيرون جريمة قتل على الهواء مباشرة ثم ظهر في الفيديو يحمل مسدسا ويطلق رصاصة في جبين امرأة، كما يمكن أيضا سماع صرخات حزينة من ابنة الزوجين الرضيعة في الفيديو، حسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن لاعب كمال الأجسام سليمانوفيتش أكد أنه ترك الرضيع حيا.

وقال القاتل لاحقا: "لقد حذرت الجميع من أن الأمر سيصل إلى هذا الحد.. كانت تخفي طفلي منذ ثمانية أيام".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، عمل سليمانوفيتش مدربا للياقة البدنية ولكنه كان أيضا عضوا في عصابة ولديه العديد من الإدانات بارتكاب أعمال عنف ومشاجرات كما تورط في تهريب المخدرات.

وأفادت بأنه عندما بدأت الشرطة في البحث عنه في أعقاب جريمة القتل التي تم بثها، نشر المشتبه به لاحقا مقطع فيديو آخر على "Instagram" ذكر من خلاله أنه أطلق النار على شخصين آخرين على الأقل أثناء هروبهما.

وقال بيان للشرطة في بلدة توزلا بشمال شرق البوسنة إنه باستثناء القتلى الثلاثة، أصيب 3 أشخاص قبل أن ينتحر القاتل بعد تحديد مكانه وقبل إلقاء القبض عليه.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى على الفور، لكنها أضافت أن الأشخاص الذين كتبوا رسائل داعمة أثناء النقر على منشورات الرجل على "Instagram" يوم الجمعة سيتم استجوابهم وربما يواجهون تداعيات قانونية.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أخرى أو دوافع محتملة لإطلاق النار.