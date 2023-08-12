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كيف قرأ الاعلام الإسرائيلي تعيين السعودية أول سفير لها لدى فلسطين؟

السبت 12 أغسطس 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف قرأ الاعلام الإسرائيلي تعيين السعودية أول سفير لها لدى فلسطين؟



القدس المحتلة/سما/

اعتبرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن تعيين المملكة العربية السعودية⁩ سفيراً لها لدى السلطة الفلسطينية وقنصل في القدس⁩ (غير مقيم) رسالة لإسرائيل في ظل الاتصالات بين المملكة والولايات المتحدة التي تزعم إسرائيل انها تدور حول صفقة شاملة قد تشمل أيضاً التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن تعيين سفير سعودي لدى السلطة خطوة تاريخية ، وهي رسالة لإسرائيل تؤكد فيها أنها تريد خطوات مهمة لصالح الفلسطينيين مقابل تطبيع العلاقات.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اعتمدت المملكة العربية السعودية سفيرها في الأردن نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

ووفق ما نشرت صفحة السفارة السعودية في الأردن، فقد "سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي".

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري، وبذلك أصبح السفير السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة  المجالات.

يأتي ذلك، في وقت تحدثت تقارير إعلامية غربية عن مسعى إدارة الرئيس بايدن إلى التوصل لاتفاق كبير مع السعودية قد يشمل التطبيع مع إسرائيل.

والأربعاء أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه للتوصل إلى اتفاق تعترف السعودية بموجبه بإسرائيل وإنه يتعين خوض محادثات كثيرة قبل توقيع مثل هذا الاتفاق، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاق التطبيع مع تل أبيب.

#السلطة الفلسطينية

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