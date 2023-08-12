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قطر ترحب بقرار ستراليا إزاء فلسطين

السبت 12 أغسطس 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر ترحب بقرار ستراليا إزاء فلسطين



الدوحة/سما/

رحبت قطر، باعتزام أستراليا استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتأكيدها عدم قانونية المستوطنات، معتبرة أنه "موقف إيجابي ينسجم مع القانون الدولي".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء الجمعة.

وقال البيان: "ترحب قطر بإعلان وزارة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها استخدام مصطلح "لأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي".

وعدت الخارجية القطرية، الإعلان "موقفا إيجابيا يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت أن هذا الموقف الأسترالي "يعزز كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استنادا لمبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

والثلاثاء، أعلنت أستراليا عزمها استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية".

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالإعلان، وقالت إنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".

يشار إلى أن حزب العمل الأسترالي (يسار وسط) أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قرارا يدعو الحكومة الفيدرالية إلى الاعتراف بفلسطين.

#قطر

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