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غزة: وزير الأوقاف يقدم مكرمة الرئيس لحفظة القرآن الكريم

السبت 12 أغسطس 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزير الأوقاف يقدم مكرمة الرئيس لحفظة القرآن الكريم



غزة/سما/

قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، مكرمة مالية مقدمة من الرئيس محمود عباس لتسعة وثلاثين حافظا وحافظة للقرآن الكريم بجمعية الصحابة دون الثماني سنوات.

ونقل البكري تهاني وتبريكات الرئيس للحفظة خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية الصحابة بمدينة غزة، مشددا على أن الرئيس يرعى ويهتم ويشجع حفظة كتاب الله، ويدعو لنشر المزيد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في فلسطين.

وشكر كل القائمين على تخريج حفظة القرآن الكريم وكل من ساهم بهذا الانجاز الفريد.

بدوره، أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف سلامة أن فلسطين زاخرة وعامرة بحفظة كتاب الله، وستبقى رأس الحربة بالدفاع عن القرآن والمقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وتحدث رئيس جمعية الصحابة الشيخ علي الغفري، عن مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعددهم والأنشطة المختلفة فيها، شاكرا الرئيس على تقديم مكرمة مالية للحفظة.

#غزة #وزير الاوقاف الفلسطيني #حاتم البكري

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