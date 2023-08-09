الاحتلال يعتقل 3 شبان من مخيم عقبة جبر

أريحا/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 شبان عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت 3 شبان من داخل صالون حلاقة في وسط مخيم عقبة جبر بأريحا.

وعرف من المعتقلين: الشاب محمد ابو ريا، واحمد حجاج ، ايهاب بلهان.

وذكرت المصادر أن وحدات إسرائيلية خاصة تخفت داخل مركبتين، تسللت الى المخيم، وحاصرت منزلا، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وذكرت قناة إذاعة جيش الاحتلال أن الوحدة 33 لمكافة الإرهاب التابعة للشرطة تداهم مخيم عقبة جبر بالقرب من أريحا لاعتقال مطلوبين.