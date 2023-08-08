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اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس غزة

الأربعاء 09 أغسطس 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس غزة



غزة / سما /

أكملت فرق خدمات الشاطئ، واتحاد الشجاعية، وبيت حانون الرياضي، عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس غزة "الراحل إبراهيم أبو سليم"، بعد الفوز على الصداقة وأهلي النصيرات وشباب رفح تواليا.

واكتسح اتحاد الشجاعية فريق أهلي النصيرات (1/5)، في المباراة التي أقيمت على استاد خانيونس.

وسجل خماسية الشجاعية أحمد حرارة، وموسي حرارة، وعمر العرعير، وأحمد الغزالي، وكرم المناصرة، بينما سجل هدف الأهلي لاعب الشجاعية فراس الأسمر عن طريق الخطأ.​

وحسم خدمات الشاطئ ديربي المخيم أمام الصداقة بركلات الترجيح (2/4)، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1/1).

وسجل للصداقة، محمد بلح، بينما عدل للشاطئ، عمرو عطا الله.

وأقصى بيت حانون الرياضي حامل لقب النسخة الأخيرة شباب رفح بركلات الترجيح (3/4)، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الايجابي (1/1)، والتي أقيمت على ملعب الدرة.

وسجل للحوانين وسام سلامة، وأحرز هدف الشباب سعيد السباخي.

وعقب نهاية مباريات دور الـ8، أصبحت مباريات المربع الذهبي على النحو التالي:

اتحاد الشجاعية - اتحاد خانيونس

خدمات الشاطئ - بيت حانون الرياضي

#كأس غزة

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