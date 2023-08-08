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مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش

الأربعاء 09 أغسطس 2023 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش



القدس المحتلة / سما /

نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعاء وزير المالية في حكومته بتسلئيل سموتريتش، بأن نتنياهو يدعم موقفه بشأن تجميد الميزانيات المخصصة لتمويل التعليم العالي في شرقي القدس.

وحسب ذات المصادر، فإن نتنياهو يعمل على توضيح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الميزانيات وعدم حجبها. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وقال مقربون من نتنياهو إن موقف رئيس مجلس الأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة يؤكدون على ضرورة تنفيذ هذه البرامج المنهجية وهي مقبولة لدى نتنياهو.

يشار إلى أن سموتريتش أعلن أنه لن يحول الميزانيات المخصصة لدعم التعليم العالي لطلبة شرقي القدس، بدعوى أن هذه الميزانيات تذهب إلى جهات متطرفة ولن تجدي نفعا بشأن التعليم، وهو ما نفاه عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وحاول سموتريتش تخفيف عبء الانتقادات الموجهة لهذا الاجراء، فقال إن نتنياهو على علم بهذا الاجراء وأنه موافق عليه.

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