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"إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت وسائل اعلام عبرية ،مساء اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" بعد العملية العسكرية الأخيرة في جنين التي يسميها الاحتلال" بيت وحديقة"، نقلت رسالة للإدارة الأميركية تطالب فيها بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة في شمال الضفة الغربية.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن هذه الرسالة نقلت من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية لنظرائهم في الجانب الأميركي، مضيفة: "يتوقع أن الأمريكان سيضغطون على السلطة الفلسطينية لتعميق وزيادة نشاطها ضد الجماعات المسلحة في شمال الضفة.

وردت الجهات الأميركية المعنية بأن الولايات المتحدة مهتمة بذلك ويجب أن لا تفوت مثل هذه الفرصة.

وأضافت القناة أن "إسرائيل" أوضحت للأمريكان  بأنه إذا لم تتصرف السلطة الفلسطينية ضد الجماعات المسلحة ، فإنها ستفعل ذلك بنفسها. وهذا ما يفسر العملية التي وقعت جنين ضد خلية حاولت تنفيذ هجوم منذ أيام.

#اسرائيل #الادارة الأمريكية

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