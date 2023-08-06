"الكابينت" يقر"تسهيلات" لدعم السلطة

القدس المحتلة / سما /

وسط معارضة الوزيرين بن غفير وسموتريتش، انتهى اجتماع الكابينت الإسرائيلي الذي بحث سلسلة من التسهيلات للسلطة الفلسطينية.

وقرر الكابنيت وفقا لاذاعة الجيش الإسرائيلي ، تجميد سداد السلطة للديون لمدة عام وتقدر بحوالي 500 مليون شيكل، وتوسيع جسر اللنبي،( تمديد ساعات العمل على جسر الكرامة وجسر الملك حسين)، والترويج لمنطقة ترقوميا الصناعية في الخليل.

ونظرا للضغوطات التي تعرض لها نتنياهو ، قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية ، رون ديرمر ،خلال الاجتماه إن الفوائد التي تعود على الفلسطينيين هي جزء من الوعود التي قُطعت للحكومة الأمريكية بعد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة. وأضاف نتنياهو وأوضح أنه "يجب الوفاء بالوعود - خاصة للأمريكيين"





​​​​​​ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "قرار نتنياهو عرض ‘التسهيلات‘ المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت جاء نتيجة للضغط الأميركي".